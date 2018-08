Le Gorilla Glass 6 de Corning supporte plusieurs chutes

La gamme initiée il y a quelques années par le constructeur se distingue de par son fonctionnement maillé, elle est donc essentiellement proposée sous la forme de différents packs.

Au début de l'année, c'est Orbi Micro (RBK20) qui était mis sur le marché, reprenant les caractéristiques techniques de l'offre classique (RBK40) mais dans un format et un prix plus compacts (avec moins de ports). Le constructeur vient de nous confirmer que son routeur (RBR20) est désormais vendu seul, à 139 euros. Dans la pratique, on le trouve pour quelques euros de plus Le pack complet se trouve aux alentours de 240 euros.

Pour ce tarif, vous disposerez d'un routeur Wi-Fi 802.11ac (2 200 Mb/s) qui reprend la simplicité de la gamme Orbi et ses capacités techniques. Il pourra ensuite prendre place au sein d'un réseau maillé si vous souhaitez vous agrandir.

Il s'agit sans doute d'une manière de répondre à des solutions comme Google Wifi, qui sont proposées aussi bien sous la forme d'un routeur seul que de packs avec des satellites. La solution ayant l'avantage de ne pas faire de distinction physique entre l'un ou l'autre, l'attribution des rôles se faisant au niveau logiciel.