Le forum sur la gouvernance de l'Internet promis en novembre à Paris

Plusieurs amendements au projet de loi sur l’alimentation, dont l’examen a débuté hier à l’Assemblée nationale, visent à interdire les « messages publicitaires » et autres « activités promotionnelles » en faveur des aliments et boissons trop riches en sucre, en sel ou en matières grasses et « ayant pour cible les enfants de moins de seize ans ». Cette prohibition vaudrait tant pour la télévision (y compris pour les chaînes privées) que pour la radio et Internet.

Les copies des députés divergent légèrement : les élus PS demandent par exemple une entrée en vigueur dès 2020, tandis que d’autres, membres de la majorité, préfèrent laisser au gouvernement le soin de fixer toutes les modalités d’application par décret. Tous affirment néanmoins vouloir limiter l’influence de la publicité et du marketing alimentaire, notamment pour lutter contre l’obésité des enfants.

Si l’un de ces amendements était adopté, il viendrait compléter la « loi Gattolin », qui interdit depuis le 1er janvier 2018 les publicités lors des émissions jeunesse du groupe France Télévisions.