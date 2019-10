Le DJI Mavic Mini se dévoile avant l'heure

Sur son site, le fabricant donne rendez-vous le 30 octobre en début d'après-midi pour une annonce. Il devrait s'agir du Mavic Mini… qui s'affiche déjà chez un revendeur (NewEgg), comme l'a repéré The Verge.

On y apprend qu'il ne pèserait que 249 grammes, disposerait d'une autonomie de 30 minutes et qu'il serait possible de profiter d'une vidéo HD jusqu'à 4 km de distance. La caméra 2,7K serait stabilisée sur trois axes.

Le revendeur l'affiche à 645,20 dollars au Canada, soit 445 euros avec une conversion bête et méchante.