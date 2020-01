Le déploiement d’Android 8 (Oreo) a débuté sur les Bbox Miami et 4K de Bouygues Telecom

Le fournisseur d’accès à Internet l’a annoncé cette semaine sur son blog.

Au menu, une interface revue notamment avec « un seul et unique menu pour retrouver l’ensemble de vos services (replay, abonnements, applications, enregistrements…) » et « toutes les informations sur vos programmes (acteurs, résumé, contenus similaires, etc.) facilement accessibles via les fiches infos ».

De plus, les « services (contrôle du direct, enregistrement, lire du début pour les clients Bbox Ultym…) [sont] disponibles facilement avec la touche OK ». Bouygues Telecom affirme aussi que l’Assistant Google est plus efficace pour les recherches dans les programmes.

Sachez enfin que le déploiement de cette mise à jour se fait automatiquement entre 1h et 4h du matin. Il se terminera fin février.