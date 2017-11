Le Département de la Défense des États-Unis achète un lancement à Virgin Orbit

Coup sur coup, GitHub et Microsoft viennent d'annoncer des solutions permettant aux développeurs de travailler à plusieurs sur du code, en temps réel. La fonctionnalité n'est pas nouvelle, mais s'intègre de plus en plus dans les IDE et autres éditeurs, simplifiant le travail en équipes (parfois distantes) mais aussi la phase d'apprentissage.

Disponible sous forme de package, Teletype permet à un utilisateur de créer un « Portail » dans Atom, représenté par un identifiant qu'il pourra partager avec un tiers afin de l'inviter à éditer le même projet (mais pas forcément le même fichier).

La session peut être stoppée à tout moment. WebRTC est utilisé comme base de communication (via les DataChannels), Teletype s'appuyant également sur les Conflict-free Replicated Data Types (CRDT). Même si des éléments de l'intégration sont spécifiques à Atom, l'équipe précise que l'outil a été pensé pour être utilisé avec d'autres éditeurs. Le code est disponible sous licence MIT.

De côté de Microsoft, Visual Studio Live Share est pour le moment seulement annoncé. Une Preview en accès limité sera lancée prochainement, pour Visual Studio Code et Visual Studio 2017. Microsoft précise que la collaboration ne sera pas limitée à l'éditio. Elle s'étendra au debug de l'application, avec inspection des objets, placement des points d'arrêt, etc.

Une démonstration a été faite dans le cadre de la conférence Connect(); qui se tient jusqu'à la fin de la semaine. Nous reviendrons bientôt sur les différentes annonces effectuées par Microsoft lors de cet évènement consacré aux développeurs.