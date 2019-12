Le département américain de la Défense défend le chiffrement fort

Alors que certaines autorités américaines voudraient de nouveau contraindre les opérateurs à leur permettre d'accéder aux données chiffrées « en clair », Dana Deasy, le Chief Information Officer du ministère de la Défense américain, vient de prendre partie en faveur du chiffrement.

Dans un courrier adressé à Lindsey Graham, sénateur républicain pro-Trump et président de la commission judiciaire du Sénat, Deasy rappelle que « tous les appareils mobiles non classifiés utilisés par le ministère de la Défense doivent être protégés par des mots de passe forts. Le ministère exige également que les données en transit sur les appareils mobiles émis par le ministère de la Défense soient chiffrées (par ex., VPN) pour protéger l'information et les ressources du ministère. L'importance d'un chiffrement et d'un VPN forts est impérative ».

À mesure que « l'utilisation des appareils mobiles ne cesse de croître, il est impératif que les techniques de sécurité novatrices, comme les algorithmes de chiffrement avancés, soient constamment maintenues et améliorées pour protéger l'information et les ressources du DoD. Le ministère estime que le maintien d'un climat national propice à la sécurité et au chiffrement de pointe est essentiel à la protection de notre sécurité nationale ».

Lors de la polémique opposant le FBI à Apple, Michael Hayden, ex-patron de la NSA puis de la CIA, et Robert Hannigan, le directeur du GCHQ, s'étaient eux aussi prononcés en faveur d'un chiffrement fort.