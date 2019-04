Le créateur de Vine confirme la bêta privée de Byte

Chrome 74 contient la première participation de Facebook au code du navigateur.

Les développeurs du réseau social sont particulièrement actifs dans le domaine des API et diverses technologies. La plupart sont d’ailleurs open source et conçues pour de multiples plateformes. Beaucoup ont trait aux performances. Un comble quand on sait comment sont développées les applications mobiles Facebook et Messenger.

Pour cette première participation, il est encore une fois question de performances, tout spécialement la réduction du délai entre une action de l’utilisateur et sa réalisation dans le navigateur. Facebook a voulu intervenir dans un domaine précis : la prise en charge des interactions pendant un chargement JavaScript. Le code fonctionnant souvent sur un seul thread, son exécution doit être arrêtée régulièrement pour vérifier qu’une interaction n’a pas eu lieu avec le clavier ou la souris par exemple.

La solution portée par Facebook se nomme isInputPending, en cours de standardisation par le Web Performance Working Group du W3C. avec cette API, plus question d’arrêts : la vérification des interactions (input) se fait en parallèle de l’exécution du JavaScript. Il n’y a donc plus à choisir entre performances de chargement d’une page et réactivité du navigateur face aux actions de l’utilisateur.

Cela ne veut pas dire bien sûr que les performances décollent après installation de Chrome 74. Les développeurs web vont en effet devoir se servir de l’API pour en tirer tout le bénéfice.

Parallèlement, Facebook envisage d’intégrer cette nouvelle API dans le monde concurrentiel de React.