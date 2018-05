Le Congrès américain publie les publicités russes de Facebook

Le constructeur détaille (encore) le contenu de l'offre en ligne pour sa dernière console. Pour 20 dollars par an, à compter de septembre, elle intégrera le jeu en ligne (pour des titres comme ARMS, Mario Kart 8 Deluxe et Splatoon 2) et les sauvegardes distantes des parties.

20 jeux NES seront aussi accessibles, avec un mode en ligne inédit. Des offres spéciales seront aussi réservées aux abonnés.

Ce service est bien moins cher que les PS Plus et Xbox Live Gold, à 60 euros par an. Il compte tout de même des limitations, comme l'impossibilité de discuter en pleine partie directement via la console (la fonction passe par une application smartphone). De même, l'obligation de s'abonner pour disposer des sauvegardes en ligne semble anachronique, alors que les principales plateformes de vente sur PC les fournissent gratuitement.

Une offre familiale, à 35 dollars par an, permet la connexion de huit personnes à un seul abonnement. D'autres détails sont promis d'ici septembre.