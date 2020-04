Le Configurator 2 d’Apple disponible pour gérer les appareils iOS et Mac en entreprise

Le logiciel est dédié aux opérations de maintenance sur des flottes de produits de la marque en environnement professionnel ou dans des structures justifiant l’utilisation de ce type de solution.

La nouvelle version prend notamment en compte le dernier Mac Pro pour permettre une restauration du firmware si nécessaire. Cette opération, avec les Mac équipés d’une puce T2, nécessite un autre Mac et un câble Thunderbolt 3.

Configurator 2 peut également être utilisé pour permettre l’accès aux sites utilisant encore TLS 1.0 et 1.1 ou encore envoyer l’ensemble des données à travers un VPN particulier. Des options supplémentaires ont été ajoutées pour Cisco, Juniper, Pulse, F5, SonicWall, Aruba, CheckPoint et et les connexions de type SSL personnalisé.

Enfin, il est possible d’exclure complètement les réseaux locaux sur les appareils ainsi gérés.