Le CNNum publie un long rapport sur les identités numériques

Le Conseil National du Numérique (CNNum) rappelle avoir été saisi en juillet 2019 par Cédric O « sur la mise en œuvre d’une identité numérique publique, des dispositifs FranceConnect et de la carte nationale d’identité électronique ».

Presque un an plus tard, le rapport est en ligne. Il « décrit précisément, via 35 recommandations actionnables, les conditions d’une confiance dans les outils de l’identité numérique et l’importance de l’intérêt du citoyen ». Une synthèse est disponible ici.

Dans sa conclusion, le CNNum rappelle que les identités numériques deviennent des « intermédiaires de l’accès aux services publics dématérialisés » et doivent « permettre de faire émerger un modèle français de la citoyenneté numérique »… Il s’agit ici des identités numériques au sens large, « pas uniquement celles portées par le gouvernement ».