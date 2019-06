Le client iCloud disponible dans le Microsoft Store

Au cours des dernières années, l'éditeur affirme avoir proposé près de 600 jeux d'ancienne génération sur sa dernière console. Après une dernière fournée comprenant notamment des épisodes de Tom Clancy’s Splinter Cell et Armed and Dangerous, il n'y aura donc plus d'autres titres Xbox (360) sur la One.

Pour rappel, la console de nouvelle génération Scarlett permettra de jouer à « des milliers de jeux des quatre générations », incluant donc les Xbox, Xbox 360 et Xbox One. Reste maintenant à connaître la liste des titres qui seront accessibles.