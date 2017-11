Le clavier virtuel SwiftKey lance des thèmes photo sur Android et iOS

Comme prévu, la marque « low cost » d’Orange est disponible en Guadeloupe, Guyane et Martinique. L’opérateur propose trois forfaits sans engagement :

4,99 euros par mois pour 1h, SMS/MMS illimités et 50 Mo de data

24,99 euros par mois pour appels, SMS/MMS illimités et 1 Go de data

34,99 euros par mois pour appels, SMS/MMS illimités et 10 Go de data

À titre de comparaison, Sosh propose en métropole un forfait à 4,99 euros par mois avec 2h de communication et 50 Mo de data, tandis que pour 24,99 euros par mois on peut profiter de 40 Go de data. Les trois forfaits sont néanmoins moins chers que chez Orange Caraïbe.