Le Centre Spatial Guyanais suspend l’ensemble des lancements

« Face à l’épidémie de Covid-19 et pour mettre pleinement en œuvre les mesures décidées par le gouvernement français, les campagnes de lancement en cours au Centre Spatial Guyanais (CSG) sont suspendues. Elles reprendront dès que les conditions sanitaires le permettront », explique le CSG.

Bien évidemment, « la mise en configuration d’attente et en conditions de sécurité des lanceurs et des satellites concernés est actuellement opérée par les équipes d’Arianespace, du CNES et de toutes les entreprises impliquées sur le Centre Spatial Guyanais, conformément aux procédures standard ».