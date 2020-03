Le câble transatlantique Dunant est arrivé en Vendée

Orange est partenaire de Google pour ce projet. « Ce nouveau câble sous-marin long de 6 600 km reliant les États-Unis à la France [est] posé par la société SubCom et dont la mise en service est prévue avant la fin 2020 », explique l’opérateur.

Désormais, « Orange déploie des fibres optiques terrestres en France entre Saint-Hilaire-de-Riez et Paris pour acheminer son trafic sur Dunant jusque dans les grands Data Centers de la capitale et permettra aussi de servir le reste de l’Europe et les grands Data Centers internationaux ».

De son côté, Orange « bénéficiera de deux paires de fibres optiques d’une capacité pouvant aller jusqu’à 30 Tb/s chacune [et] sera ainsi en mesure de répondre à la croissance massive de la demande en termes de données et de contenus échangés entre l’Europe et les États-Unis pour plusieurs années ».