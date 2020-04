Le Bridge de ProtonMail prend enfin en charge Linux

Lors de notre article consacré à ProtonMail, nous avions parlé du Bridge, qui permet un lien entre le service et les clients email. Malheureusement, ce pont n’était compatible qu’avec Windows et macOS, supportant notamment Outlook, Mail et Thunderbird.

Ce complément, disponible uniquement aux abonnés, est maintenant compatible avec Linux. L’équipe annonce avoir corrigé de nombreux points soulignés par les testeurs durant la phase bêta, ainsi que des optimisations spécifiques à Thunderbird.

Le fonctionnement du Bridge n’a pas changé. Le module permet de rapatrier et gérer ses emails depuis une application dédiée, sans perdre les fonctions de sécurité associées à ProtonMail.

Le Bridge peut se télécharger en .deb, .rpm ou PGKBUILD. La page de téléchargement mentionne également les instructions d’installation pour Thunderbird, seul client pour l’instant pris en charge officiellement.