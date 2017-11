Le bouquet de chaînes YouTube TV débarque sur des certaines Smart TV Samsung

C'est le compte officiel YouTube TV qui l'annonce : le service « est maintenant disponible sur les Smart TV Samsung 2016 et 2017 ».

Pour rappel, YouTube TV est disponible sur Android TV (à l'exception de la Mi Box de Xiaomi), les Xbox One, S et X, ainsi que sur les Smart TV LG et Samsung de 2016 et 2017.

Google prévoit de « bientôt » déployer son service sur les versions 2014/2015, les TV Sony et Apple TV.