Le lancement de la version 2019 de l'environnement de développement intégré de Microsoft est disponible depuis début avril 2019. Si celle pour Windows concentre le gros des nouveautés, la mouture pour macOS a fait un bond en avant, notamment au niveau de l’interface.

Cette conférence Visual Studio for Mac sera disponible en ligne uniquement et sera articulé autour du développement mobile, web et des jeux pour Mac. Un site dédié a été mis en place.