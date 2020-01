LDLC renoue avec la croissance, le rachat de Top Achat se confirme pour « 3 + 7 » millions d’euros

Le revendeur vient de publier son bilan pour le troisième trimestre (terminé au 31 décembre) de son année fiscale 2019-2020 avec une bonne nouvelle : « Au 3e trimestre 2019-2020, le Groupe LDLC a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 150,6 millions d’euros, en progression de 3,3 % par rapport au 3e trimestre 2018-2019 ».

La société se félicite aussi de « la progression des activités BtoC (+4,3% à 98,5 millions d’euros) », alors qu’il était question de 94,4 millions d’euros un an auparavant. Selon LDLC, « l’effet défavorable du repositionnement stratégique de Materiel.net a touché à sa fin, permettant à l’activité d’afficher un chiffre de 27,5 millions d’euros en croissance de +0,4% sur le 3e trimestre 2019-2020 ».

Le réseau de boutique « contribue également fortement à cette croissance », largement porté par les nouvelles ouvertures : 3 sur le troisième trimestre, pour un total de 50 en France et 2 en Espagne au 31 décembre 2019. Sur les neuf premiers mois de l’année, le bilan reste par contre négatif avec une baisse de 2,1 % du chiffre d’affaires.

LDLC annonce enfin que le rachat de Top Achat à Rue du Commerce se confirme, en restant évidemment soumis aux autorisations des autorités compétentes, notamment en matière de concurrence. Le groupe donne des détails sur le montant de cette acquisition : elle « se ferait sur la base d’un prix de 3 millions d’euros pour le fonds de commerce et une reprise de stock de produits pour un montant maximum de 7 millions d’euros ».

LDLC rappelle que « Top Achat a réalisé, sur son exercice 2018, un chiffre d'affaires d’environ 85 millions d'euros, en croissance de plus de 10% sur un an, et regroupe une soixantaine de collaborateurs ». Reste maintenant à voir ce que LDLC fera de Top Achat et si le revendeur sera transformé en LDLC avec un nouvel habillage, comme c’est le cas avec Materiel.net. La transaction devrait être terminée au plus tard le 31 mars 2020.