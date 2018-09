LDLC : une boutique à Barcelone le 17 septembre, le site et Madrid en octobre

Selon le fabricant, le problème vient de la gaine d'un faisceau de câbles moteur qui pourrait s'user prématurément, provoquant ainsi un court-circuit. Ce dernier aurait pour effet de générer de la chaleur, pouvant conduire à un début d'incendie. « Il est difficile de savoir si et combien de fois exactement un tel incident a pu se produire » reconnaît un porte-parole à l'AFP.

Le rappel consiste à vérifier l'état du câble et le changer si nécessaire. Une protection sera également mise en place pour éviter toute dégradation ultérieure. L'opération est gratuite et dure entre 30 minutes et 5 heures suivant les cas. Les clients concernés sont contactés par le fabricant.

Toujours selon nos confrères de l'AFP, un peu plus d'un million de véhicules (Prius Hybride, Hybride Rechargeable et 4x4 urbain C-HR Hybride) fabriqués entre juin 2015 et mai 2018 sont concernés. 554 000 pour le Japon, 219 000 en Europe, dont 32 700 en France, et 217 000 en Amérique du Nord.