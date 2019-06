LastPass renouvelle son offre Entreprise

LastPass vient d’annoncer une nouvelle offre pour les entreprises, au-delà de l’abonnement Premium habituel. Elle s’appelle toujours Enterprise, mais se découpe en trois parties, selon ce que les clients souhaitent intégrer.

L’offre de base, toujours à 6 dollars par utilisateur et par mois, reprend toutes les fonctions du gestionnaire de mots de passe, mais y ajoute désormais une technologie SSO (single sign-on), dont la compatibilité s’étend à plus de 1 200 applications selon l’éditeur.

Pour 3 dollars de plus par mois (et par utilisateur), les clients pourront ajouter un service MFA (authentification à facteurs multiples) pour s’assurer « que les bonnes personnes accèdent aux bonnes données au bon moment ».

Enfin, l’offre combinée LastPass Identity est proposée à 8 dollars par utilisateur et par mois. Elle reprend les deux précédentes et y ajoute une approche holistique de l’activité à l’échelle de l’entreprise. UN tableau de bord permet de suivre l’utilisation des mots de passe, authentifications, applications utilisées, etc.

Ces nouvelles offres seront disponibles le mois prochain. Notez que les actuels clients de l’offre Enterprise recevront la fonction SSO gratuitement.