LastPass augmente ses tarifs pour la deuxième fois en deux ans

Comme l'explique l'opérateur sur son site, il prend la forme d'une application permettant d'« appeler et envoyer des SMS gratuitement et en illimité du monde entier vers la France métropolitaine, grâce au Wi-Fi ».

Cette option était proposée sur les forfaits Sensation et B&You de 20 Go et plus. Ce n'est plus le cas sur les offres actuelles et Bouygues Telecom explique que l'option « ne sera plus disponible à compter du 31 mars 2019 ».

L'opérateur vous propose à la place d'utiliser « d'autres services gratuits de messagerie instantanée (WhatsApp, Skype, Messenger...) ». Si elles peuvent être une alternative, elles ne proposent pour autant pas exactement le même genre de service.