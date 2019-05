La ville de Paris dispose de son propre datacenter (dans le 18e)

Comme chaque année, la compétition de Tennis est l'occasion pour France Télévisions de procéder à des essais technologiques, tout en profitant du halo médiatique.

La 8K était déjà au rendez-vous l'année dernière. 2019 oblige, elle passe par la 5G (d'Orange). Une expérimentation qui tombe à pic puisque les premiers téléviseurs 8K arrivent dans le commerce :

« France Télévisions configure une plateforme expérimentale complète de la télévision de demain depuis ses caméras 8K installées sur le Court Philippe-Chatrier reliées vers une plateforme de services allant de l’encodage live de ces images à la gestion des replay et VOD des matchs enregistrés. Cette plateforme est connectée aux émetteurs 5G d’Orange, déployés dans l’enceinte du stade de Roland-Garros. Ces services seront reçus en fixe et en mobilité via la technologie 5G d’Oppo et affichés sur téléviseurs 8K »

De son côté, Orange en profite pour jouer avec la réalité mixte : « équipés des lunettes Magic Leap One, les visiteurs pourront faire l’expérience de la retransmission d’un match de tennis en réalité mixte ».

« La réalité mixte ajoute, à la réalité augmentée, la notion d’animation des éléments projetés, en parfaite synchronisation avec les éléments réels, pour créer un nouveau monde alliant le réel et le virtuel », explique l'opérateur.