La version web d'Outlook veut simplifier l'organisation des réunions

La version web d’Outlook pour les entreprises va recevoir au cours des prochaines semaines plusieurs nouvelles fonctions, dont une vue Meetings Insights.

Elle va tenter de réunir toutes les informations pertinentes sur les réunions à venir et passées. Avant une réunion, l’utilisateur pourra voir qui est prévu, où, les documents à préparer et ainsi de suite, en fonction des informations fournies dans les autres services. Après, il y retrouvera une synthèse, les documents partagés, etc.

En se basent sur l’analyse de texte et les évènements passés, Outlook pour proposer au sein d’une « réponse intelligente » de planifier une réunion avec le ou les contacts présents dans la conversation.

Surtout, les propositions de réunions avec contacts multiples tiendront compte des agendas de chacun et afficheront des dates et créneaux libres pour tous. À condition bien sûr que les utilisateurs aient rempli consciencieusement leur emploi du temps.

On ne sait pas exactement quand les nouveautés seront déployées chez tout le monde, Microsoft n’évoquant qu’un déploiement sur plusieurs semaines. Notez également que plusieurs de ces fonctions existent déjà dans le client lourd Outlook.