La version 1909 de Windows 10 supprime ou passe en obsolète plusieurs composants

C’est une conséquence de chaque version semestrielle de Windows 10 : le ménage dans les vieux composants du système. Ils sont alors soit marqués obsolètes et resteront donc inchangés jusqu’à leur retrait, soit supprimés et bon débarras.

Deux éléments sont ainsi supprimés, à savoir les API du Peer Name Resolution Protocol (ce dernier a été enlevé il y a un an) et le roaming des paramètres de la barre des tâches.

Plusieurs deviennent obsolètes, notamment Mes Contacts, que l’on pouvait épingler dans la barre des tâches pour accéder rapidement aux discussions avec les personnes les plus fréquemment contactés. Une bonne idée sur le papier, mais dont la réalisation n’a jamais été à la hauteur.

La liste complète peut être consultée depuis le site de Microsoft.