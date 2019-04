La troisième saison de Westworld arrivera en 2020

Le studio Hello Games travaille actuellement sur la vaste extension Beyond pour No Man’s Sky. Mais en attendant, une importante mise à jour vient d’être déployée dans la branche expérimentale, apportant une kyrielle d’améliorations, surtout graphiques.

Le plus gros changement est le remplacement d’OpenGL par Vulkan. L’option doit être activée de manière expérimentale, mais le studio affirme que le gain se verra sur de nombreuses configurations, tout spécialement pour les possesseurs de cartes AMD.

La mise à jour apporte également un support révisé du HDR, les options Adaptive et Triple-Buffered pour la synchronisation verticale, la disparition de la phase de chargement liée aux shaders ou encore la fin du redémarrage du jeu quand on touche au mode fenêtré, à la résolution, à la synchronisation verticale, à la qualité des ombres ou à celle de la réflexion.

Pour activer la branche expérimentale, il faut se rendre dans les options du titre depuis Steam et entrer le code « 3xperimental » dans la case réservée aux bêtas. Dans le menu de ces dernières, une nouvelle ligne apparaîtra alors. La sélectionner déclenchera un téléchargement.

Hello Games donne cependant deux conseils. D’abord, s’assurer que les pilotes de la carte graphique sont bien les derniers. Ensuite, sauvegarder les fichiers de la branche standard, que l’on trouvera dans le dossier %appdata%\HelloGames\NMS\.