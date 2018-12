La Titan RTX de NVIDIA arrive

Le fabricant continue de croire à ce format. Après trois tablettes Oxygen au MWC de Barcelone, il revient avec l'Oxygen 101 S de 10,1" (1 920 x 1 200 pixels).

Elle intègre un SoC MediaTek Helio X20 avec 10 cœurs (ARM-A53 et ARM-A72), mais qui commence déjà à accuser un certain âge : il a été lancé il y a trois ans. 3 Go de mémoire vive et 32 Go de stockage l'accompagnent.

Le fabricant explique que sa tablette dispose d'un « connecteur POGO pour accueillir des accessoires dédiés, tels qu'une station d'accueil ou un clavier ». On se demande par contre pourquoi ne pas simplement passer par le connecteur USB Type-C.

Bonne nouvelle : un lecteur d'empreintes digitales est présent. Pour le reste, c'est assez classique : Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth, caméras de 2 et 5 Mpixels, batterie de 6 000 mAh et Android 9.0 Pie.

L'Oxygen 101 S d'Archos sera mise en vente au premier trimestre 2019, à partir de 149 euros.