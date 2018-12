La taxe sur les revenus des géants du Net dans un moment décisif

Après des premiers résultats mitigés, EA et NVIDIA se devaient de faire mieux. Ainsi, le constructeur indique que le prochain patch du jeu diffusé dans la journée sera l'occasion d'optimisations notables, notamment de performances.

De nouveaux pilotes 417.22 sont nécessaires pour en profiter. Ils apportent également un meilleur support de Just Cause 4, Insurgency : Sandstorm et World of Warcraft : Battle For Azeroth.

« Des gains jusqu'à 50 % » promet NVIDIA, qui annonce 60 fps avec toutes ses cartes. En tout cas en 1440p avec un niveau Ultra pour les effets de raytracing sur une RTX 2080 Ti. Les 2080 devront se limiter à Medium, alors que les 2070 devront également s'astreindre à une définition de type 1080p.

L'enjeu est important pour la marque qui a fait du ray tracing un point fort de ses nouvelles cartes, vendues à prix d'or. Surtout, des modèles comme la RTX 2060 sont attendues et devront aussi permettre de profiter de DirectX Raytracing dans de bonnes conditions.

Outre l'arrivée de nouveaux jeux, de telles optimisations sont donc essentielles.