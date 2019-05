La sortie du film live Sonic repoussé au 14 février 2020

La plateforme explique que sa version 2.0 permettra de « fusionner vos bibliothèques de jeux et vos listes d'amis, quelles que soient leurs plateformes ».

L'éditeur affirme que vous pourrez suivre « vos stats, vos succès débloqués et vos heures jouées sur chacune de vos plateformes » mais aussi installer et lancer « n'importe quel jeu PC, peu importe sa plateforme ».

Dans un second temps, un chat multiplateforme et une liste d'amis unifiée feront leur apparition. GOG s'engage pour le respect de votre vie privée : Galaxy 2.0 « ne scanne pas les données de votre ordinateur ». L'éditeur ne partagera « jamais vos données personnelles avec des tiers ». Enfin, « en un clic, vous pouvez supprimer vos données importées de [ses] serveurs ».

Pour rappel, un gestionnaire libre de jeux PC existe déjà depuis longtemps : Playnite. Il prend en charge les plateformes comme Steam, GOG Galaxy, Origin, Battle.net et Uplay. L'arrivée de Galaxy 2.0 est donc encore une fois l'occasion de ressortir ce dessin de xkcd...

Une FAQ et de plus amples informations sont disponibles par ici. Une bêta sera lancée prochainement et il est possible de s'inscrire sur une liste d'attente par là.