La sonde Mars Reconnaissance Orbiter prend en photo InSight sur Mars

Fin novembre, l'engin de la NASA et son instrument SEIS du CNES se posaient sur la planète rouge. Entre les 6 et 11 décembre, la caméra HiRISE de l'orbiteur MRO a pris en photo l'atterrisseur, son parachute et son bouclier thermique.

Les traces noires autour d'InSight viennent des rétrofusées utilisées pour ralentir la chute. « Ce ne sont pas les couleurs réelles : la lumière réfléchie par les surfaces provoque une saturation des couleurs », explique l'agence spatiale américaine.