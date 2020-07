La seconde bêta d’Android 11 est disponible

Presque un mois après la première bêta (et trois semaines après la 1.5 avec quelques changements mineurs), Google vient de mettre en ligne la seconde bêta. Peu de nouveautés cette fois-ci puisqu’il est principalement question d’améliorations de la stabilité.

Concrètement, cela signifie que « les API et les comportements d'Android 11 sont finalisés. Pour les développeurs, il est temps de travailler sur vos dernières mises à jour de compatibilité, et de les publier à temps pour la version officielle qui arrivera plus tard au troisième trimestre ».

Une troisième bêta est prévue pour août, qui fera également office de Release candidate. De plus amples informations sont disponibles ici pour les développeurs et là pour le calendrier des publications. Selon une vidéo publiée par Google, la date du 8 septembre était annoncée, mais la société a depuis confirmé à Android Authority qu’il s’agissait d’une erreur.

La liste de compatibilité est toujours la même : les smartphones Pixel 2, 3, 3a et 4 (ainsi que leurs versions XL) de Google.