La SEC demande à un juge de condamner Elon Musk pour outrage à la justice

Alors que Shadow doit ouvrir en grand les portes des commandes de son nouveau boîtier Ghost cette semaine, il profite du MWC pour faire parler de lui.

Une démonstration est ainsi effectuée sur des appareils mobiles Android signés One Plus ou Oppo connectés à un réseau 5G. Cela n'a rien de bien exceptionnel, puisque le service propose déjà une application pour l'OS mobile de Google.

Mais le PDG, Emmanuel Freund, y voit « cas d’usage parfait pour démontrer la puissance de la technologie 5G sur smartphone », notamment grâce à la faible latence promise par cette nouvelle génération de réseaux.

De quoi démocratiser l'accès à un PC dans le Cloud en mobilité. Une idée qui n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. En effet, depuis quelques mois, Orange, partenaire de Shadow, vante sa solution maison.

Il s'agit d'un projet « intrapreneur », exploitant une clé TV 2 de la société pour mettre à disposition de ses clients professionnels un PC distant via la 5G. Présenté au Show Hello en décembre, il est également à Barcelone.

L'opérateur vante la flexibilité d'une telle solution et l'absence d'entretien d'une machine locale. Il faudra néanmoins voir si sa technologie et l'écosystème logiciel proposé est suffisamment abouti, ou si il aurait été plus judicieux de s'associer plus en profondeur avec Blade.