La SEC accuse Elon Musk de fraude et veut l'interdire de diriger une société cotée

Après la fondation de Spotify for Artists, la signature de contrats directs et la possibilité toute neuve d'envoyer soi-même ses albums, le service de streaming fait un nouveau pas vers les créateurs.

À New York et Los Angeles, la société organise une série de rencontres avec des artistes pour les former sur divers sujets, des tournées au merchandising, en passant par le dénichage de partenaires et les revenus du streaming. En tout bien, tout honneur.

Le programme est réservé aux artistes membres de Spotify for Artists. L'activité sur cette plateforme est d'ailleurs un des critères de sélection des participants.

Selon TechCrunch, Co.Lab pourrait remplir le vide laissé par le CMJ Music Marathon.