La Search Console de Google intègre la vérification Auto-DNS

Microsoft a publié deux nouvelles images ISO à destination des testeurs de son programme Windows Insider.

La première est pour la build 18970 de la branche 20H1, soit la dernière préversion en date de la branche menant à la mise à jour majeure du printemps 2020. Une image pratique pour se lancer à l’assaut des nouveautés via un système neuf.

Même chose pour la build 18363, première préversion de la branche 19H2 à bénéficier d’une image ISO. Pour rappel, il s’agit de la mise à jour automnale qui devrait être finalisée à la fin du mois et déployée le mois prochain.

Mais contrairement aux moutures majeures précédentes, celle-ci sera « mineure », ne se concentrant que sur la fiabilité et les performances, ce qui est toujours bon à prendre. Il n’y aura pas de nouvelles fonctions (en tout cas pas pour le grand public) et la version sera distribuée comme simple mise à jour cumulative, en lieu et place du Patch Tuesday habituel.

Beaucoup avaient imaginé au sujet de cette version qu’elle inaugurerait un nouveau cycle, composé d’une mise à jour de printemps chargée en nouveautés et d’une mouture automnale concentrée sur la qualité et les corrections. Microsoft a démenti, expliquant qu’il s’agissait d’une simple exception.

Pour télécharger l'une de ces images, il faut être membre du programme Insider.