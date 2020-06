La police nationale va lancer son « commissariat numérique »

Un peu plus de deux ans après la « brigade numérique » de la gendarmerie, opérationnelle 24h/24 et 7j/7, ce projet qui était « dans les tuyaux » depuis plusieurs mois (avant le confinement), vient de recevoir l’aval du cabinet du ministre, d'après le Syndicat national indépendant des personnels administratifs et techniques (SNIPAT).

Basé à Bordeaux, où il pouvait être mis en place sans pression sur les effectifs, il est créé dans un objectif de développement de la communication notamment avec les citoyens, devant montrer la voie menant « à la Police du XXIème siècle ».

Une quarantaine de fonctionnaires doivent composer à terme ce commissariat, dont 12 policiers qui y travailleront le jour et 6 la nuit, par roulement, pour répondre – uniquement par email – à la population sur toutes les thématiques policières.

Ce commissariat sera rapidement mis en place, car il doit reprendre les attributions de la plateforme COVID, libérant des ressources qui seront réattribuées « à la reprise des concours et des recrutements au sein de la Police Nationale », explique le ministère.

Le SNIPAT précise qu'il s'agira d'un service de communication policière ayant vocation à renseigner, pas à suppléer le 17. Il dépendra également de l’actuelle plateforme de signalement des violences basée géographiquement en Île-de-France.