La nouvelle voiture électrique ZOE de Renault disponible à partir de 169 euros par mois

Les dernières versions de Skype se sont enrichies de bon nombre de fonctionnalités, même si elles sont toutes déjà utilisées dans d’autres messageries.

Skype garde par exemple les messages commencés mais non envoyés comme brouillons, les marque comme tels et permet de les reprendre. On peut également marquer des messages comme favoris, réunis dans une zone dédiée. Il suffit de faire un clic droit sur un message puis de sélectionner « Ajouter un signet ».

Les fichiers et médias peuvent dorénavant être prévisualisés avant leur envoi, pour éviter d’éventuelles erreurs. L’utilisateur peut leur adjoindre une description. Côté réception, l’affichage des médias évolue pour se rapprocher de ce que l’on voit ailleurs : une vue de type album affichant une mosaïque et le nombre d’autres photos.

Enfin, tous les utilisateurs de Skype sous Linux, macOS et Windows 10 peuvent utiliser la vue fractionnée. Plus qu’une nouveauté, c’est surtout un retour à une très vieille présentation, avec d’un côté la liste des contacts, de l’autre une fenêtre par conversation.

Microsoft vante les mérites de l’approche : plus question de se tromper de conversation. À se demander pourquoi tout a été réuni dans une seule fenêtre en premier lieu.