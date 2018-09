La nouvelle Search Console de Google sort de bêta

Du 13 au 16 novembre 2018, se tiendra la 26e Conférence générale des poids et mesures à Versailles (elle a lieu tous les quatre ans). Le CNRS explique qu'elle officialisera une « redéfinition majeure des unités de mesure ».

Les quatre unités ne se baseront plus sur des étalons (comme le prototype international du kilogramme entreposé à Sèvres, en banlieue parisienne), mais sur « des constantes fondamentales ».

Avant ce « changement historique » pour reprendre les termes du Centre national de la recherche scientifique, ce dernier organisera un colloque les 18 et 19 octobre 2018 à Paris. Le but étant d'engager une réflexion interdisciplinaire sur le rôle et les enjeux de la mesure pour les sciences. Il se déroulera à l'Auditorium du Campus Gérard Mégie, à Paris.