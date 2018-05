Repérée par nos confrères de Wccftech, cette machine d'entrée de gamme est la première à revendiquer un tel processeur, prochaine évolution des puces d'Intel. Il bénéficie d'une gravure en 10nm, repoussée depuis plusieurs années maintenant, malgré les déclarations rassurantes de Brian Krzanich (PDG d'Intel).

L'histoire ne dit pas quand cet ordinateur portable sera effectivement disponible sur le marché, mais il y a fort à parier que le Computex de Taipei devrait être l'occasion d'en savoir plus.

Intégrant une Radeon RX540 et jusqu'à 8 Go de DDR4, cette machine de 15,6" est annoncée à un tarif minimum de 450 dollars environ. Son écran reste par contre d'une définition de 1366x768 pixels, ce qui est plus que regrettable.

Reste maintenant à voir ce qu'il en sera une fois Cannolake disponible en masse et sur le marché français. Il faudra très certainement attendre encore quelques mois.