La navette X-37B « secret défense » de l’US Air Force est de retour dans l’espace

Prévue pour le 16 mai et finalement décalée d’une journée à cause de vents importants au sol, la navette spatiale « secret défense » X-37B des États-Unis est de retour dans l’espace. Elle a été lancée par une fusée Atlas V.

Les tenants et aboutissants de ce sixième vol dans l’espace ne sont pas dévoilés par les autorités américaines, à une exception près : elle embarque une plateforme éducative baptisée FalconSat-8, composée de « cinq charges utiles expérimentales ».

La durée de la mission n’est pas précisée non plus, mais elle devrait durer au moins plusieurs mois. Lors de son dernier lancement, X-37B était restée plus de deux ans dans l’espace.