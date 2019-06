La NASA ouvre l'ISS aux touristes : 35 000 dollars la nuit (hors coût du voyage)

Il s'agit d'une évolution du Passeport de conseils aux voyageurs créé en 2010 et réédité en 2014. Il ne cible plus que les déplacements à l'étranger et se veut plus large : « nul besoin en effet de franchir des frontières pour voir croître son exposition au risque numérique, un simple déplacement suffit », note à juste titre l'Agence.

9 bonnes pratiques sont mises en avant :

Avant le déplacement :

Évitez le transport de données superflues



Informez-vous sur la législation du pays de destination



Sauvegardez les données que vous emportez

Pendant le déplacement :

Faites preuve de discrétion



Évitez de laisser vos documents et équipements sans surveillance



Évitez de vous connecter aux réseaux ou équipements non maîtrisés



Informez votre responsable de la sécurité en cas de perte ou de vol

Après le déplacement :

Renouvelez les mots de passe utilisés lors de votre déplacement



En cas de doute, faites vérifier vos équipements par votre responsable de la sécurité

Chaque cas est présenté en détail, avec un « scénario mettant en scène un individu exposé à un risque donné dont les origines et les conséquences varient d’une règle à l’autre ».