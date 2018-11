La NASA fait ses adieux à la sonde Dawn

Lancée en 2007, elle est en orbite depuis trois ans environ autour de la planète naine Cérès, qui se trouve dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter.

En fin de semaine dernière, elle a raté son rendez-vous avec le Deep Space Network : « les responsables de la mission ont conclu que l’engin spatial avait finalement manqué d’hydrazine, le carburant qui lui permettait de contrôler son orientation ».

Dawn ne peut ainsi plus orienter ses antennes et ses panneaux solaires pour se recharger. La sonde laisse un important héritage, que les scientiques vont continuer d'analyser. « Les images et les données étonnantes que Dawn a collectées auprès de Vesta et de Cérès sont essentielles à la compréhension de l’histoire et l’évolution de notre système solaire » dit Thomas Zurbuchen, responsable de mission à la NASA.