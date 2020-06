La maladie Covid-19 doit-elle entrer dans les agents biologiques de niveau 3 ou 4 ?

C’est la question à laquelle répondra jeudi la commission de l’emploi et des affaires sociales du Parlement européen.

Elle devra décider « s’il faut soutenir la décision de la Commission européenne de classer le virus qui cause la Covid-19 sous le groupe des agents biologiques de niveau 3 ou bien la classer dans le groupe 4 ». Dans ce dernier cas, cela « mènerait à l’application de mesures d’hygiène et de sécurité plus contraignantes pour les travailleurs », explique le Parlement.

L’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) rappelle que le groupe 3 comprend « les agents biologiques pouvant provoquer une maladie grave chez l'homme et constituer un danger sérieux pour les travailleurs », tandis que le groupe 4 contient « les agents biologiques qui provoquent des maladies graves chez l'homme et constituent un danger sérieux pour les travailleurs ». On passe de « pouvant » à « qui provoquent ».