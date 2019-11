La mairie de Paris aimerait pouvoir interdire AirBnb dans certains arrondissements

« Je pense qu’il faut commencer à regarder les modalités selon lesquelles on interdirait Airbnb dans certains arrondissements, notamment ceux du centre de Paris », soutient dans les colonnes de l’Écho Touristique Jean-François Martins, chargé du tourisme à la mairie.

« Je pense qu’il faut se pencher sur cette idée, politiquement, juridiquement. Il faut la creuser. Les municipales permettront sans doute d’éclaircir ce point du débat public » ajoute l’intéressé.

Autre idée : « réduire le nombre de jours au-delà duquel il n’est pas possible de louer sur une année, pour revenir à quelque chose de très simple : on ne devrait pouvoir mettre son appartement sur un site de location de courte durée seulement si c’est l’appartement où l’on vit vraiment, quand on part en week-end ou en vacances ».