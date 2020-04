La Ligue de Football Professionnel, beIN et Canal+ trouvent un accord sur le paiement des droits

Alors que le championnat de foot est à l’arrêt pour cause de pandémie et de confinement, beIN et Canal+ avaient refusé de payer leur mensualité à la LFP en avril. Finalement, deux accords ont été trouvés.

Le premier avec Canal+ porte « sur le montant du règlement relatif aux matchs des Championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 déjà diffusés cette saison conformément à l’Appel à candidatures pour l’acquisition des droits de diffusion 2016-2020 ».

Le second avec beIN Sports « sur le paiement des droits de diffusion des matchs. Cet accord prend en considération la situation sans précédent à laquelle sont confrontés les clubs, la LFP et le football français en ce moment, alors que beIN doit également faire face à des circonstances extrêmement difficiles ».

Dans les deux cas, la LFP a maintenant « pour ambition de retrouver un spectacle à la hauteur des attentes, tout en préservant la santé de tous ».