La Freebox v7 n'est toujours pas là, son lancement aux alentours du Show Hello d'Orange ?

Comme on pouvait s'y attendre, ce n'était donc pas ce 27 novembre que la nouvelle box de Free a été lancée. Selon la direction d'Iliad, elle doit arriver d'ici Noël, ce qui ne laisse plus que trois mardis (jour habituel des lancements du FAI) : les 4, 11 et 18 décembre.

Le 25 décembre serait parfaitement adapté pour un lancement « au pied du sapin », mais suicidaire commercialement et en termes de communication. Même Free et son emblématique (et taquin) patron Xavier Niel ne s'y risqueraient pas.

De quoi poser un problème à Orange, qui organise le 12 décembre prochain son Show Hello. Un temps fort qui est l'occasion de nombreuses annonces et d'un bilan des mois passés.

Si la Freebox v7 n'est toujours pas lancée, Stéphane Richard pourra s'en amuser sur scène. Mais si elle venait à être dévoilée le 11 décembre, le grand évènement du premier FAI de France pourrait passer au second plan. Une subtilité qui n'a sans doute pas échappé aux équipes de Free.