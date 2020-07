Hier, nous revenions sur les possibles nouveautés de la tant attendue « v8 » de Free, qui devrait être sous Android TV pour la partie Player et pourrait disposer d'une connectique réseau à 2,5 Gb/s sur sa partie Server.

Mais aussi sur ce qui comptera plus que les caractéristiques : la composition de l'offre, qui est l'un des défauts majeurs de l'ancien trublion des télécoms. En imaginant ce que serait une gamme de forfaits à la hauteur des attentes du public en 2020.

De son côté, la célèbre Mamie du Cantal a publié un tweet énigmatique avec de nombreux « 8 », ouvrant la porte à toutes les spéculations. Est-ce un lancement le 8 juillet, le 8 août (8/8) ? Et pourquoi pas le 8 septembre (un mardi) ?

De quoi nous rappeler les nombreux ratés « prédictifs » du lancement de la Freebox Delta (v7), qui ne manqueront sans doute pas de se reproduire. Et si personne, hors de chez Free, ne semble pour le moment connaître la date de lancement, le FAI a donné un « indice ».

Dans une réponse accompagnée d'un GIF de Xavier Niel, le compte officiel appelle au calme et s'est contenté de préciser que la Freebox Pop « arrive ». Comme depuis plus d'un an en somme.