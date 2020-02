Jusque fin janvier, le descriptif du boitier Server indiquait « Wifi 802.11n jusqu'à 450 Mbit/s ». Ce n’est désormais plus le cas et il est maintenant question de « Wi-Fi AC1750, Bi-band (2.4 GHz et 5 GHz) ». Rien ne change pour le reste des caractéristiques techniques.

L’opérateur continue aussi de proposer sa Freebox mini 4K à 14,99 euros par mois pendant un an (avec engagement d’un an) en xDSL ou en fibre à 1 Gb/s, ce qui en fait une des offres les plus intéressantes du moment.