La France recule sur son projet de taxe pour les géants du Net, circonscrite à la publicité

Dans un communiqué, le groupe luxembourgeois (détenant notamment M6) définit ses priorités stratégiques pour renforcer sa croissance.

Deux principaux axes sont mis en avant : renforcer ses services de vidéo à la demande avec du contenu « plus local et exclusif » et développer une « plateforme technologique commune » pour l'ensemble de ses services de VOD en France, en Allemagne et aux Pays-Bas.

De son côté, M6 assure que cette plateforme sera indépendante de Salto, une autre plateforme de VOD réalisée en partenariat avec France Télévisions et TF1 pour contrer Netflix.

Nous n'avons pas plus de détail pour le moment, mais une feuille de route sera dévoilée en 2019, notamment lors de la présentation du bilan financier le 14 mars.