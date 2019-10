La France et l'Allemagne unies pour promouvoir des acteurs européens du cloud

Lancé il y a quelques semaines, le jeu n'a pas rencontré le succès escompté par l'éditeur, qui a fortement revu ses objectifs à la baisse et décalé la sortie de plusieurs titres.

Dans un long billet, Ubisoft s'adresse aux joueurs et promet du changement : « Notre principale priorité est d’améliorer l’état technique du jeu. Nous savons que beaucoup de joueurs ont éprouvé des difficultés en raison de bugs et de problèmes de stabilité inattendue au lancement et nous mettons tout en œuvre pour résoudre ces problèmes aussi rapidement que possible ».

Une mise à jour 1.0.3 est ainsi prévue pour mi-novembre avec « notamment des corrections sur le déploiement des drones, sur les changements de vitesse de tir, sur les lunettes de vision nocturne bloquant le pointeur et sur la pop-up de notification de Mission Complétée ». Elle sera renforcée fin novembre par une mise à jour 1.0.3.1.

Pour le reste, le studio s'engage « à soutenir Ghost Recon Breakpoint sur le long terme avec énormément de contenus post-lancement et d’événements spéciaux », des ajustements sur l'économie ingame sont en cours, etc.