La FCC ne veut pas de China Mobile aux États-Unis

Deux technologies tiennent la corde pour permettre aux véhicules de « discuter » avec leur environnement.

La première, ITS-G5, est « une technologie mature, dérivée du Wi-Fi » explique l'Arcep. La seconde, C-V2X, exploite les réseaux des opérateurs mobiles et elle est définie par la 3GPP.

Le Parlement européen vient de voter en faveur de la première, comme le rapporte Reuters. Un choix qui doit maintenant être entériné par le Conseil européen.

Dans une interview sur Euractiv, la commissaire européenne en charge du transport, Violeta Bulc, vante les avantages du Wi-Fi : « une technologie qui a fait ses preuves et qui n’est pratiquement plus brevetée. Il est disponible dès maintenant, facile à mettre en œuvre et bon marché. C’est abordable pour tout le monde ».