La famille Seydoux va lancer une OPA sur Parrot

La marque au carré rouge revendique 98 % de la population couverte et 90 % en zone peu dense. Depuis octobre, 466 nouvelles communes profitent de la 4G et 322 de la 4G+, dont 12 avec un débit de 300 Mb/s maximum via l'agrégation de plusieurs bandes de fréquences.

L'opérateur grimpe jusqu'à 500 Mb/s à Nice et Montpellier (agrégation de quatre bandes de fréquences), en plus de Bordeaux, Lyon, Saint-Étienne, Marseille et Toulon. SFR prévoit plus d'une dizaine d'agglomérations en 500 Mb/s d'ici la fin de l'année. Pour en profiter, il faut bien évidemment un smartphone compatible.

Enfin, « dès 2019, SFR proposera des débits 4G à 1 Gbit/s, avant l’arrivée de la 5G attendue pour 2020 ». Des promesses déjà faites à plusieurs reprises (ici et là par exemple) et dans la lignée de celles d'Orange et de Bouygues Telecom.